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«Это какой-то тропический ливень». На Омск обрушился сильный дождь с градом

7 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI
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Омскую область накрыло ливнем с градом

В МЧС предупредили, что дождь, ветер, град и гроза могут сохраниться до конца дня.

Сегодня, 7 июля, в Омск после обеда пришел ливень с грозой и градом. Стихия разгулялась во всех районах города.

«Это тропический ливень какой-то. Ветер адский, дождь ледяной. Промок насквозь, сухого места нет. На дорогах воды по щиколотку», — сообщил Городу55 читатель Александр Ромахин.
«До конца дня 7 июля 2023 года местами по Омской области ожидаются опасные явления: сильный ливень, крупный град, очень сильный ветер порывами до 25 м/с, гроза», — предупредили в региональном МЧС.

По информации синоптиков предстоящей ночью в Омской области ожидаются кратковременные дожди и гроза, днем без существенных осадков.

В конце июня Омск также накрыло ливнем с градом. Из-за сильного ветра в Амурском поселке упало несколько деревьев и столбов, пострадала иномарка.

В Омске из-за сильного ветра на иномарку свалились дерево и столб
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#Ливень#Евгений Игишев#Мощный ливень в Омске#Гроза#Погода#МЧС#Обь-Иртышское УГМС#Омск#Омская область#Видео
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