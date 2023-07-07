«Это какой-то тропический ливень». На Омск обрушился сильный дождь с градом

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Сегодня, 7 июля, в Омск после обеда пришел ливень с грозой и градом. Стихия разгулялась во всех районах города.
«Это тропический ливень какой-то. Ветер адский, дождь ледяной. Промок насквозь, сухого места нет. На дорогах воды по щиколотку», — сообщил Городу55 читатель Александр Ромахин.
«До конца дня 7 июля 2023 года местами по Омской области ожидаются опасные явления: сильный ливень, крупный град, очень сильный ветер порывами до 25 м/с, гроза», — предупредили в региональном МЧС.
По информации синоптиков предстоящей ночью в Омской области ожидаются кратковременные дожди и гроза, днем без существенных осадков.
В конце июня Омск также накрыло ливнем с градом. Из-за сильного ветра в Амурском поселке упало несколько деревьев и столбов, пострадала иномарка.