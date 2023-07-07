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Экономит не поддержал идею ЦБ отменить комиссию за денежные переводы между физлицами

7 июля 2023, 15:09
Фото: 1MI
Эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота считает нецелесообразным отменять комиссию за денежные переводы между физлицами. Данная инициатива ранее была предложена Банком России.

Экономист отметил важность комиссии за переводы как источника комиссионных доходов банка. Если сделать эти операции бесплатными, то экономика транзакционных сервисов претерпит изменения, пишет gazeta.ru.

Сделав переводы для физических лиц бесплатными, банки столкнутся с проблемой резкого снижения стабильности остатков на счетах и придут к выводу, что нужно понизить процент по накопительным счетам. От этого пострадают вкладчики.

Андрей Бархота напомнил об опыте банка, связанном с отменой комиссий за открытие и обслуживание ссудных счетов. Доходы, которые ЦБ потерял в результате такого решения, пришлось компенсировать за счет премий в рамках банковского страхования.

По мнению экономиста, расходы клиентов не уменьшатся из-за отмены комиссии, поскольку на другие услуги и продукты банк повысит цены.

Бархота считает, что ЦБ не должен сосредоточиваться только на ценовой составляющей. Нужно повышать качество финансовых услуг. В разработку качественных сервисов нужно вкладывать средства, и эти расходы надо как-то окупать, заключил экономист.

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