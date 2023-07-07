Две грузовые машины столкнулись на МКАД

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Столкновение грузовых машин Isuzu и Hyundai привело к перекрытию левой крайней полосы из пяти, что усложнило движение в сторону развязки с Осташковской улицей, пишет 360tv.ru.
В результате аварии один человек получил травмы. Пострадавшего с диагнозом черепно-мозговая травма и рваная рана предплечья госпитализировали в клинику Склифосовского. На месте происшествия провели психологическую беседу с участниками аварии.