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Две грузовые машины столкнулись на МКАД

7 июля 2023, 08:47
В результате ДТП с участием двух грузовых автомобилей на 88-м километре МКАД, один из них перевернулся.

Столкновение грузовых машин Isuzu и Hyundai привело к перекрытию левой крайней полосы из пяти, что усложнило движение в сторону развязки с Осташковской улицей, пишет 360tv.ru.

В результате аварии один человек получил травмы. Пострадавшего с диагнозом черепно-мозговая травма и рваная рана предплечья госпитализировали в клинику Склифосовского. На месте происшествия провели психологическую беседу с участниками аварии.

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