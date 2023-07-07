Девять дней «черного неба». Омские синоптики подвели итоги июня

В первый месяц лета в Омской области 9 раз объявляли режим неблагоприятных метеоусловий — 4,7,8,9,10,13,14,16,25 июня. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в эти дни погода способствовала накоплению вредных примесей в атмосфере. Во время режима «черного неба» 38 промышленных предприятий региона получали предупреждения о контроле за выбросами.