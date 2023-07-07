Девять дней «черного неба». Омские синоптики подвели итоги июня

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
В первый месяц лета в Омской области 9 раз объявляли режим неблагоприятных метеоусловий — 4,7,8,9,10,13,14,16,25 июня. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в эти дни погода способствовала накоплению вредных примесей в атмосфере. Во время режима «черного неба» 38 промышленных предприятий региона получали предупреждения о контроле за выбросами.
За июнь специалисты Обь-Иртышского УГМС около 12 тысяч раз исследовали пробы воздуха в Омске.
«В течение месяца в атмосферном воздухе зарегистрированы превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК), установленных Главным государственным санитарным врачом РФ: оксид углерода — 1 случай из 1026 проб, сероводород — 1 случай из 981 пробы, формальдегид — 2 случая из 741 пробы», — сообщили синоптики.
В целом по городу в прошлом месяце наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха.
Напомним, что общий характер погоды в июне был переменчивый. Так, в начале месяца воздух прогревался до +37 градусов. Из-за аномальной жары в регионе объявляли штормовое предупреждение. В конце месяца Омск накрыло градом и ливнями. Сильным ветром повалило столбы и деревья, пострадали автомобили.