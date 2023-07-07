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Девять дней «черного неба». Омские синоптики подвели итоги июня

7 июля 2023, 08:27
Фото: Город55
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По итогам июня в Омской области 9 раз объявляли режим неблагоприятных метеоусловий

За месяц специалисты Обь-Иртышского УГМС около 12 тысяч раз исследовали пробы воздуха в Омске.

В первый месяц лета в Омской области 9 раз объявляли режим неблагоприятных метеоусловий — 4,7,8,9,10,13,14,16,25 июня. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в эти дни погода способствовала накоплению вредных примесей в атмосфере. Во время режима «черного неба» 38 промышленных предприятий региона получали предупреждения о контроле за выбросами.

За июнь специалисты Обь-Иртышского УГМС около 12 тысяч раз исследовали пробы воздуха в Омске.

«В течение месяца в атмосферном воздухе зарегистрированы превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК), установленных Главным государственным санитарным врачом РФ: оксид углерода — 1 случай из 1026 проб, сероводород — 1 случай из 981 пробы, формальдегид — 2 случая из 741 пробы», — сообщили синоптики.

В целом по городу в прошлом месяце наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха.

Напомним, что общий характер погоды в июне был переменчивый. Так, в начале месяца воздух прогревался до +37 градусов. Из-за аномальной жары в регионе объявляли штормовое предупреждение. В конце месяца Омск накрыло градом и ливнями. Сильным ветром повалило столбы и деревья, пострадали автомобили.

В Омске из-за сильного ветра на иномарку свалились дерево и столб
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#Режим нму#Черное небо#Обь-Иртышское УГМС#Синоптики#Погода#Омская область#Омск#Евгений Игишев
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