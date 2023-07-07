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Чемодан, вокзал, Узбекистан. Из Омска депортировали 12 нелегалов

7 июля 2023, 08:41
Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Омской области

Из Омска выдворили 12 бездомных иностранцев

У иностранцев не только не было жилья, но и разрешения на работу.

Судебные приставы из Омска вывезли за границу России двенадцать узбекских граждан, которые нелегально находились на территории страны. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Вчера, 6 июля, двенадцать нелегальных мигрантов из Узбекистана были высланы из страны. Сотрудники правоохранительных органов в Омске и Омской области обнаружили их в ходе контрольных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства.

Сообщается, что граждане Узбекистана не имели постоянного места жительства и регистрации, а также оставались на территории России после истечения срока их легального пребывания. Мигранты приехали в Омскую область для заработка, но не оформили разрешение на работу, объясняя это отсутствием денег. Известно, что они работали нелегально в сфере строительства.

Суд признал иностранных граждан виновными в нарушении миграционного законодательства и назначил штраф в размере 2 000 рублей с последующим выдворением за пределы России. Чтобы обеспечить исполнение наказания, мигрантов отправили в Центр временного содержания иностранных граждан. Мигранты сами оплатили билеты на самолет, после чего судебные приставы проводили их на борт рейса из Омска в Ташкент.

Отмечается, что с начала года судебные приставы уже выслали из России 48 иностранных граждан. Основной составляющей этой группы были граждане Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Китая.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Депортация#Нелегалы#Узбекистан#Миграционное законодательство#Работа#Строительство#Штраф#Центр временного содержания иностранных граждан#Ташкент#Судебные приставы#Россия#Азербайджан#Казахстан#Таджикистан
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