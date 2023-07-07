Чемодан, вокзал, Узбекистан. Из Омска депортировали 12 нелегалов

Сообщается, что граждане Узбекистана не имели постоянного места жительства и регистрации, а также оставались на территории России после истечения срока их легального пребывания. Мигранты приехали в Омскую область для заработка, но не оформили разрешение на работу, объясняя это отсутствием денег. Известно, что они работали нелегально в сфере строительства.