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Posted Сегодня, 13:55

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Бесплатный концерт, ремонт школ и мощный ливень. Омск сегодня

7 июля 2023, 13:55
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. Для омичей бесплатно выступят Юлия Чичерина и группа «УмаТурман»

Концерт пройдет 15 июля в парке «Зеленый остров». Праздник посвятят 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, а также 100-летию со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Вход на фестиваль будет свободным. О времени начала мероприятия будет известно позднее.

В Омске на «Зеленом острове» бесплатно выступят Юлия Чичерина и группа «УмаТурман»
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Новость №2. Омские школы передадут по управление департамента строительства на время капитального ремонта

Речь идет об общеобразовательных школах № 133, 18, 129, 71, 56, 79, 21, 11, 82, 118, 14 и лицее №29. Руководство учебных заведений обратилось в Омский Горсовет с просьбой передать объекты на время ремонта депстрою. В департаменте образования не против такой рокировки. Решение должны принять омские парламентарии в следующий вторник, 11 июля.

Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время
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Новость №3. Омск накрыло ливнем с градом

Во второй половине дня на город обрушился мощный ливень. Из-за сильного ветра местами поломало деревья. На улице Добровольского ветки упали на припаркованный автомобиль, а на улице Бульварной рядом с бизнес центром пострадала дорогостоящая иномарка. Погода повлияла и на движение транспорта — в вечерний час пик Омск встал в 10-балльные пробки, а цены на такси выросли в несколько раз. На улице 10 лет Октября встали троллейбусы.

«Это какой-то тропический ливень». На Омск обрушился сильный дождь с градом
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