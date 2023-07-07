Бесплатный концерт, ремонт школ и мощный ливень. Омск сегодня

Во второй половине дня на город обрушился мощный ливень. Из-за сильного ветра местами поломало деревья. На улице Добровольского ветки упали на припаркованный автомобиль, а на улице Бульварной рядом с бизнес центром пострадала дорогостоящая иномарка. Погода повлияла и на движение транспорта — в вечерний час пик Омск встал в 10-балльные пробки, а цены на такси выросли в несколько раз. На улице 10 лет Октября встали троллейбусы.