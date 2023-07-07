Бесплатный концерт, ремонт школ и мощный ливень. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Новость №1. Для омичей бесплатно выступят Юлия Чичерина и группа «УмаТурман»
Концерт пройдет 15 июля в парке «Зеленый остров». Праздник посвятят 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, а также 100-летию со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Вход на фестиваль будет свободным. О времени начала мероприятия будет известно позднее.
Новость №2. Омские школы передадут по управление департамента строительства на время капитального ремонта
Речь идет об общеобразовательных школах № 133, 18, 129, 71, 56, 79, 21, 11, 82, 118, 14 и лицее №29. Руководство учебных заведений обратилось в Омский Горсовет с просьбой передать объекты на время ремонта депстрою. В департаменте образования не против такой рокировки. Решение должны принять омские парламентарии в следующий вторник, 11 июля.
Новость №3. Омск накрыло ливнем с градом
Во второй половине дня на город обрушился мощный ливень. Из-за сильного ветра местами поломало деревья. На улице Добровольского ветки упали на припаркованный автомобиль, а на улице Бульварной рядом с бизнес центром пострадала дорогостоящая иномарка. Погода повлияла и на движение транспорта — в вечерний час пик Омск встал в 10-балльные пробки, а цены на такси выросли в несколько раз. На улице 10 лет Октября встали троллейбусы.