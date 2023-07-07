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Александра Артемова выдвинули на пост председателя Заксобрания Омской области

7 июля 2023, 05:45
Фото: Единая Россия
Решение приняли на конференции регионального отделения партии сегодня, 7 июля.

В пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили о результатах второго этапа 30-й конференции регионального отделения партии. Во время нее однопартийцы определились с кандидатом в председатели Законодательного собрания Омской области. Итоги конференции подвел секретарь регионального отделения Вадим Бережной.

Отмечается, что большинство делегатов поддержало кандидатуру Александра Артемова. Сейчас он исполняет обязанности председателя регионального парламента.

«У нас не было сомнений, делегаты почти единодушно поддержали его кандидатуру. Наша фракция в Заксобрании выдвинет ее, надеюсь, остальные депутаты тоже поддержат, и мы в результате получим спикера, который будет достойно трудиться на благо Омской области», — сообщил Вадим Бережной.
Фото: Единая Россия

Сам Артемов отметил, что Заксобранию в дальнейшем нужно сохранять и преумножать те традиции, которые были заложены Владимиром Варнавским, а также работать с наказами избирателей.

«Не должно быть такого, чтобы кто-то перетягивал одеяло на себя, мы ветви одного дерева — государства. Кроме того, нужно активнее работать со средствами массовой информации, в социальных сетях», — рассказал Александр Артемов.

Сообщается, что выборы председателя состоятся 13 июля на заседании областного парламента.

Ранее Город55 сообщал, что мандат Владимира Варнавского в Заксобрании может получить ныне первый заместитель губернатора Валерий Бойко. Чиновник уже выиграл праймериз «Единой России» на Муромцевском одномандатном округе, в состав которого входят Муромцевский, Горьковский, Нижнеомский, Седельниковский и частично Тарский районы области.

Инсайд: первый вице-губернатор Валерий Бойко получит мандат Варнавского в Заксобрании
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