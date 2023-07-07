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Акулы-людоеды мигрируют на север и могут обосноваться в водах Великобритании

7 июля 2023, 08:51
Акулы-людоеды начали свою миграцию на север и в будущем могут обосноваться в водах Великобритании, сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на исследования компании Ocearch.

Ученые, следящие за несколькими сотнями белых акул, прогнозируют, что в этом летнем сезоне они направятся к берегам английского графства Корнуолл и Ирландии, пишет 360tv.ru.

Ранее большие белые акулы встречались у британских берегов крайне редко.

Исследователи считают, что британские воды представляют идеальные условия для акул благодаря температурному режиму. Летом воды прогреваются до 20 градусов, что делает их привлекательными для этих хищников.

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