Акулы-людоеды мигрируют на север и могут обосноваться в водах Великобритании

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Ученые, следящие за несколькими сотнями белых акул, прогнозируют, что в этом летнем сезоне они направятся к берегам английского графства Корнуолл и Ирландии, пишет 360tv.ru.
Ранее большие белые акулы встречались у британских берегов крайне редко.
Исследователи считают, что британские воды представляют идеальные условия для акул благодаря температурному режиму. Летом воды прогреваются до 20 градусов, что делает их привлекательными для этих хищников.