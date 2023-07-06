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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 12:26

Врач рассказал, что делать, если в походе нет бутилированной воды

6 июля 2023, 11:32
Врач Иван Ромасов, кандидат медицинских наук, поделился советами о том, что делать, если в походе человек испытывает жажду, а рядом нет бутилированной воды.

По словам доктора Ромасова, следует употреблять воду только из чистого источника. Он указал, что не рекомендуется пить воду из источников, которые находятся вблизи городских или сельских поселений, если в округе есть мусор или люди купаются в них, пишет RT.

Еще одно важное замечание доктора заключается в том, что не стоит пить мутную, непрозрачную или коричневую воду, а также воду с посторонним запахом или маслянистой пленкой на поверхности.

Также следует обратить внимание на привкус воды. Доктор отметил, что вода должна быть свежей и не иметь привкуса металла или высокой минерализации.

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