Врач рассказал, что делать, если в походе нет бутилированной воды

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По словам доктора Ромасова, следует употреблять воду только из чистого источника. Он указал, что не рекомендуется пить воду из источников, которые находятся вблизи городских или сельских поселений, если в округе есть мусор или люди купаются в них, пишет RT.
Еще одно важное замечание доктора заключается в том, что не стоит пить мутную, непрозрачную или коричневую воду, а также воду с посторонним запахом или маслянистой пленкой на поверхности.
Также следует обратить внимание на привкус воды. Доктор отметил, что вода должна быть свежей и не иметь привкуса металла или высокой минерализации.