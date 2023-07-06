Врач-офтальмолог рассказала о необходимости ношения солнцезащитных очков круглый год

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Согласно заявлению эксперта, качество линз не зависит от степени темноты, а от наличия фильтров против ультрафиолетового излучения. Для максимальной защиты рекомендуется приобретать очки с маркировкой UV-400, пишет RT.
Пересыпкина отметила, что даже в пасмурную погоду во время интенсивного солнечного излучения следует использовать очки.
Врач также подчеркнула, что цена не является определяющим фактором качества очков, но их следует покупать в специализированных магазинах. Рекомендуется обратить внимание на маркировку и модель очков.
Кроме того, Пересыпкина отметила, что если линзы качественные, то в плане оптических и защитных свойств отличий нет.