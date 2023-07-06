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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Врач-офтальмолог рассказала о необходимости ношения солнцезащитных очков круглый год

6 июля 2023, 11:08
Врач-офтальмолог Эльза Пересыпкина рекомендует использовать солнцезащитные очки в яркую солнечную погоду в любое время года, поскольку ультрафиолетовые лучи вредны круглый год.

Согласно заявлению эксперта, качество линз не зависит от степени темноты, а от наличия фильтров против ультрафиолетового излучения. Для максимальной защиты рекомендуется приобретать очки с маркировкой UV-400, пишет RT.

Пересыпкина отметила, что даже в пасмурную погоду во время интенсивного солнечного излучения следует использовать очки.

Врач также подчеркнула, что цена не является определяющим фактором качества очков, но их следует покупать в специализированных магазинах. Рекомендуется обратить внимание на маркировку и модель очков.

Кроме того, Пересыпкина отметила, что если линзы качественные, то в плане оптических и защитных свойств отличий нет.

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