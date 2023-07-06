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Врач объяснила причины поседения волос и возможности замедлить процесс

6 июля 2023, 07:59
Лидия Гаевская, врач-дерматолог, косметолог и главный врач клиники «Монако», рассказала Pravda.Ru о причинах седения волос и предложила способы замедлить этот процесс.

Медик объяснила, что седина связана с наличием пигмента в волосах. Она уточнила, что существуют меланоциты, которые синтезируют меланин в различных частях тела, включая волосы. Когда возникают проблемы с питанием волоса и периферическими сосудами, меланоциты начинают функционировать хуже, что приводит к уменьшению выработки пигмента и изменению структуры волос, темнеющих в седину.

Гаевская отметила, что существуют способы замедлить процесс седения волос. Они включают в себя правильное питание волос, улучшение кровоснабжения волосяных фолликулов и применение специальных косметических продуктов. Однако она подчеркнула, что генетическая предрасположенность также играет роль, и поэтому полное предотвращение седины может быть невозможно.

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