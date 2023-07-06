Врач объяснила причины поседения волос и возможности замедлить процесс

Медик объяснила, что седина связана с наличием пигмента в волосах. Она уточнила, что существуют меланоциты, которые синтезируют меланин в различных частях тела, включая волосы. Когда возникают проблемы с питанием волоса и периферическими сосудами, меланоциты начинают функционировать хуже, что приводит к уменьшению выработки пигмента и изменению структуры волос, темнеющих в седину.