Врач объяснила причины поседения волос и возможности замедлить процесс

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Медик объяснила, что седина связана с наличием пигмента в волосах. Она уточнила, что существуют меланоциты, которые синтезируют меланин в различных частях тела, включая волосы. Когда возникают проблемы с питанием волоса и периферическими сосудами, меланоциты начинают функционировать хуже, что приводит к уменьшению выработки пигмента и изменению структуры волос, темнеющих в седину.
Гаевская отметила, что существуют способы замедлить процесс седения волос. Они включают в себя правильное питание волос, улучшение кровоснабжения волосяных фолликулов и применение специальных косметических продуктов. Однако она подчеркнула, что генетическая предрасположенность также играет роль, и поэтому полное предотвращение седины может быть невозможно.