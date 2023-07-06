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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Врач: Коронавирус снизил активность, но будет присутствовать долгие годы

6 июля 2023, 12:59
Педиатр, иммунолог и профессор Андрей Продеус заявил, что активность коронавируса значительно снизилась, однако он останется на протяжении нескольких лет.

Продеус отметил, что вопросы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 и имеющих сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, теперь учитываются в новых реабилитационных протоколах, пишет RT.

Он подчеркнул, что тесты на COVID-19 доступны в поликлиниках и больницах, и если число заболевших возрастет, количество таких тестов будет увеличиваться.

Продеус пояснил, что проведение тестирования на респираторные вирусы, включая коронавирус, является стандартной процедурой для пациентов с клиникой респираторных инфекций. Это необходимо для эффективного лечения и предотвращения нежелательных последствий.

Он отметил, что такие тесты всегда проводились, а сейчас к ним добавлен коронавирус.

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