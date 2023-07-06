Врач: Коронавирус снизил активность, но будет присутствовать долгие годы

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Продеус отметил, что вопросы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 и имеющих сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, теперь учитываются в новых реабилитационных протоколах, пишет RT.
Он подчеркнул, что тесты на COVID-19 доступны в поликлиниках и больницах, и если число заболевших возрастет, количество таких тестов будет увеличиваться.
Продеус пояснил, что проведение тестирования на респираторные вирусы, включая коронавирус, является стандартной процедурой для пациентов с клиникой респираторных инфекций. Это необходимо для эффективного лечения и предотвращения нежелательных последствий.
Он отметил, что такие тесты всегда проводились, а сейчас к ним добавлен коронавирус.