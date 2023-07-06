Вперед к статуе Свободы. Жители Омской области стали чаще мигрировать в США и Грузию

Кроме того, в Омской области можно встретить представителей Индии. В этом году в регионе их стало больше на 19 человек, тогда как в прошлом году сюда переехали только двое граждан этой страны. У других иностранцев нет интереса к региону. Ни один житель Израиля, Италии, Молдовы и США в этом году серьезно не задумался о переезде в Омскую область.