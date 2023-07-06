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Вперед к статуе Свободы. Жители Омской области стали чаще мигрировать в США и Грузию

6 июля 2023, 13:35
Фото: Город55
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Жители Омской области стали чаще мигрировать в США и Грузию

Еще одной популярной страной для релокации стала Беларусь.

В Омскстате представили статистику за пять месяцев 2023 года о международной эмиграции по региону. По подсчетам аналитиков, в общей сложности из Омской области уехали 5,8 тыс человек, из которых 985 — решили сменить страну.

Самым популярным местом для переезда на ПМЖ стали США. Только за первые пять месяцев 2023 года в штаты уехали 13 омичей. В прошлом году это направление не было так популярно. В 2022 году туда навсегда отправились только три человека.

Привлекает жителей региона также Грузия, куда с января по май уехали 14 человек. Интерес к этой стране начал расти у омичей еще в прошлом году (- 8 человек). Кто-то выбирает вместо России Беларусь. С зимы по весну туда отправились 11 человек. В 2022 году решение переехать в соседнюю страну приняли 14 омичей.

При этом в Омской области прибавилось количество немцев. 54 гражданина предпочли сибирский регион родной стране за указанный период. Прибывали из Германии в область на ПМЖ и в прошлом году, но меньшее количество людей — 41.

Кроме того, в Омской области можно встретить представителей Индии. В этом году в регионе их стало больше на 19 человек, тогда как в прошлом году сюда переехали только двое граждан этой страны. У других иностранцев нет интереса к региону. Ни один житель Израиля, Италии, Молдовы и США в этом году серьезно не задумался о переезде в Омскую область.

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#Алина Ясинская#Омская область#Омск#Новости#Общество#Миграция#ПМЖ#Переезд
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