Вперед к статуе Свободы. Жители Омской области стали чаще мигрировать в США и Грузию

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В Омскстате представили статистику за пять месяцев 2023 года о международной эмиграции по региону. По подсчетам аналитиков, в общей сложности из Омской области уехали 5,8 тыс человек, из которых 985 — решили сменить страну.
Самым популярным местом для переезда на ПМЖ стали США. Только за первые пять месяцев 2023 года в штаты уехали 13 омичей. В прошлом году это направление не было так популярно. В 2022 году туда навсегда отправились только три человека.
Привлекает жителей региона также Грузия, куда с января по май уехали 14 человек. Интерес к этой стране начал расти у омичей еще в прошлом году (- 8 человек). Кто-то выбирает вместо России Беларусь. С зимы по весну туда отправились 11 человек. В 2022 году решение переехать в соседнюю страну приняли 14 омичей.
При этом в Омской области прибавилось количество немцев. 54 гражданина предпочли сибирский регион родной стране за указанный период. Прибывали из Германии в область на ПМЖ и в прошлом году, но меньшее количество людей — 41.
Кроме того, в Омской области можно встретить представителей Индии. В этом году в регионе их стало больше на 19 человек, тогда как в прошлом году сюда переехали только двое граждан этой страны. У других иностранцев нет интереса к региону. Ни один житель Израиля, Италии, Молдовы и США в этом году серьезно не задумался о переезде в Омскую область.