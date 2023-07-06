В Югре зафиксировали 29 природных пожаров

На данный момент проводятся работы по тушению 26 лесных пожаров, площадь которых составляет 512,4 гектара, пишет ФедералПресс. Девять очагов возгорания на площади более 140 гектаров удалось локализовать. Тушение пожаров осуществляется на территории восьми лесничеств. Особенно сложная ситуация наблюдается на севере округа, в Белоярском районе, где выявлено наибольшее количество пожаров. В Березовском районе также активно горит 166 гектаров леса. Кроме того, на территории округа было обнаружено три ландшафтных пожара.