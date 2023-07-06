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В Омской области 52-летний мужчина удачно упал с крыши трехэтажки

6 июля 2023, 07:45
Фото: Город55
Сейчас пострадавший находится в больнице
Пострадавший выжил и попал в районную больницу.

В Оконешниковском районе Омской области силовики изучают все нюансы падения 52-летнего мужчины с крыши трехэтажного дома.

«В среду, 5 июля, около 17:15 поступило сообщение, что в селе Сергеевка с крыши многоэтажки упал мужчина», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Пострадавший выжил, и первая помощь ему была оказана на месте. После сельчанина на скорой доставили в Оконешниковскую ЦРБ, где у него диагностировали политравму и госпитализировали.

На данном этапе силовики исключили из версий произошедшего несчастный случай и криминальный след и продолжают разбираться в этом инциденте.

Добавим, что в минувшую среду похожий случай произошел и в Омске. Там с моста имени 60-летия ВЛКСМ упала 48-летняя женщина, которая сейчас находится в больнице с переломами и ушибами.

Омичка упала с моста имени 60-летия ВЛКСМ и выжила
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