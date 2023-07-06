В Омской области 52-летний мужчина удачно упал с крыши трехэтажки

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Оконешниковском районе Омской области силовики изучают все нюансы падения 52-летнего мужчины с крыши трехэтажного дома.
«В среду, 5 июля, около 17:15 поступило сообщение, что в селе Сергеевка с крыши многоэтажки упал мужчина», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Пострадавший выжил, и первая помощь ему была оказана на месте. После сельчанина на скорой доставили в Оконешниковскую ЦРБ, где у него диагностировали политравму и госпитализировали.
На данном этапе силовики исключили из версий произошедшего несчастный случай и криминальный след и продолжают разбираться в этом инциденте.
Добавим, что в минувшую среду похожий случай произошел и в Омске. Там с моста имени 60-летия ВЛКСМ упала 48-летняя женщина, которая сейчас находится в больнице с переломами и ушибами.