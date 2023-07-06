В Омске у моста рядом с G-Drive Ареной нашли труп

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В Омске следователи ждут результаты вскрытия тела 54-летнего мужчины, которого нашли недалеко от G-Drive Арены.
«В среду, 5 июля, около 19:17 у моста по соседству с Ареной случайные прохожие наткнулись на тело мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место судмедэксперты осмотрели труп и не нашли видимых следов насилия или криминала, после чего отправили труп в морг для вскрытия и определения причины смерти.
В тот же день была установлена личность умершего — это житель Омска, который не имел постоянного места жительства.
По факту случившегося проводится проверка.