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В Омске у моста рядом с G-Drive Ареной нашли труп

6 июля 2023, 06:56
Фото: Город55
Инцидент произошел по соседству с G-Drive Ареной
Причины смерти умершего пока не установлены.

В Омске следователи ждут результаты вскрытия тела 54-летнего мужчины, которого нашли недалеко от G-Drive Арены.

«В среду, 5 июля, около 19:17 у моста по соседству с Ареной случайные прохожие наткнулись на тело мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место судмедэксперты осмотрели труп и не нашли видимых следов насилия или криминала, после чего отправили труп в морг для вскрытия и определения причины смерти.

В тот же день была установлена личность умершего — это житель Омска, который не имел постоянного места жительства.

По факту случившегося проводится проверка.

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