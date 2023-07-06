Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Изображение материала

В Омске придумали названия для трех скверов

6 июля 2023, 09:52
Фото: 1MI
иллюстрация
Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять городскому совету.

В Омском городском совете сегодня прошло заседание комитета по социальным вопросам. В повестке было два пункта, посвященных городским скверам: окружные администрации предложили присвоить названия целым трем таким объектам.

Два сквера расположены в Ленинском округе: один по улице Федора Крылова (район площади Серова), второй — рядом с Храмом иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Новая Московка). Чиновники предложили назвать их «сквером Федора Крылова» и «Семейным». Третий сквер расположен в микрорайоне «Первокирпичный», и администрация Центрального округа предлагает дать ему такое же название.

У депутатов не нашлось возражений. Они проголосовали «за». Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского совета.

В Омске придумали названия для двух новых скверов
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Сквер#Омский городской совет#Город#Новости
Подпишитесь
Стоимость недостроенного торгового комплекса рядом с омской «Мегой» выросла в 23 раза
Сегодня, 09:50
Некому работать. Эксперты рассказали о дефиците кадров в Омской области
Сегодня, 02:27
«Нет больше нашего одноклассника и друга». Житель Омской области погиб в зоне СВО
Сегодня, 02:42
Газета «Омская правда» создаст сайт для набора контрактников
Сегодня, 05:48
Омич против Егора Крида. На певца пожаловались в УФАС, заподозрив его в рекламе
Сегодня, 05:47
Омский СК заинтересовался убийством собаки, в котором винят подполковника Кудояра
Сегодня, 10:35