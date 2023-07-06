В Омске придумали названия для трех скверов

Два сквера расположены в Ленинском округе: один по улице Федора Крылова (район площади Серова), второй — рядом с Храмом иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Новая Московка). Чиновники предложили назвать их «сквером Федора Крылова» и «Семейным». Третий сквер расположен в микрорайоне «Первокирпичный», и администрация Центрального округа предлагает дать ему такое же название.