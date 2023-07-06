В Омске придумали названия для трех скверов

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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В Омском городском совете сегодня прошло заседание комитета по социальным вопросам. В повестке было два пункта, посвященных городским скверам: окружные администрации предложили присвоить названия целым трем таким объектам.
Два сквера расположены в Ленинском округе: один по улице Федора Крылова (район площади Серова), второй — рядом с Храмом иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Новая Московка). Чиновники предложили назвать их «сквером Федора Крылова» и «Семейным». Третий сквер расположен в микрорайоне «Первокирпичный», и администрация Центрального округа предлагает дать ему такое же название.
У депутатов не нашлось возражений. Они проголосовали «за». Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского совета.