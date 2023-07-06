В Омске ищут желающих разместить торговые палатки на День города

В мэрии разработали схемы размещения торговых палаток в центре Омска на время празднования Дня города. Места выделили на Соборной площади, в Омской крепости, по улицам Спартаковская, Ленина и на территории рядом с выставкой «Флора», которая пройдет в Воскресенском и Выставочном скверах.