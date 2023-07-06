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В Омске ищут желающих разместить торговые палатки на День города

6 июля 2023, 03:21
Фото: Евгений Игишев / Город55
В День России торговые палатки установили на улице Ленина
Заявку можно подать до 17 июля. Итоги аукциона подведут 24 июля.

В мэрии разработали схемы размещения торговых палаток в центре Омска на время празднования Дня города. Места выделили на Соборной площади, в Омской крепости, по улицам Спартаковская, Ленина и на территории рядом с выставкой «Флора», которая пройдет в Воскресенском и Выставочном скверах.

Всего будет размещено 44 торговых точки под горячее питание, напитки и мороженое, кондитерские изделия, сувенирная продукция, аттракционы, услуги. Установить палатку можно будет на платной основе. Так, например, согласно документам, размещение торговой точки с сувенирной продукцией на 4 дня на улице Спартаковской обойдется в 683,9 рубля за квадратный метр.

В администрации Центрального округа объявили аукцион для желающих установить нестационарные торговые объекты. Заявки принимают до 17 июля с понедельника по четверг с 09:00 до 11:00. Итоги аукциона подведут 24 июля.

Ранее Город55 сообщал, что на украшения к Дню города в Омске потратят 2,3 млн рублей. Праздник в этом году выпадает на 5 августа.

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#Евгений Игишев#День города#Бизнес#Предприниматель#Торговля#Массовые гуляния#Город#Омск#Омская область
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