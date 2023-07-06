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В Новосибирске сократилось число заявок на отлов бездомных собак в 2023 году

6 июля 2023, 08:08
По информации, полученной от пресс-службы мэрии в ответ на запрос «ФедералПресс», в 2023 году жители Новосибирска оставили значительно меньше заявок на отлов бездомных собак по сравнению с предыдущим годом.

Администрация отметила, что на данный момент можно оценить количество животных, исходя из числа заявок, и в текущем году было зарегистрировано 999 таких обращений, в то время как в 2022 году их было 1366, что свидетельствует о снижении популяции бездомных животных, пишет ФедералПресс.

Также сообщается, что количество случаев нападения собак на людей сократилось в 2023 году. В прошлом году было зафиксировано 36 инцидентов, тогда как в текущем году — всего 11. Все обращения были обработаны специалистами службы отлова. Однако после проведения процедур стерилизации и вакцинации, отловленные животные по-прежнему возвращаются в свои прежние места обитания.

В связи с этим власти приняли решение о строительстве нового приюта, который будет способен вместить до 250 собак и 50 кошек.

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