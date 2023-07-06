В Новосибирске сократилось число заявок на отлов бездомных собак в 2023 году

Также сообщается, что количество случаев нападения собак на людей сократилось в 2023 году. В прошлом году было зафиксировано 36 инцидентов, тогда как в текущем году — всего 11. Все обращения были обработаны специалистами службы отлова. Однако после проведения процедур стерилизации и вакцинации, отловленные животные по-прежнему возвращаются в свои прежние места обитания.