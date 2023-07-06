В Екатеринбурге задержали сотрудника детского сада и специалиста опеки

По данным следствия, подозреваемые были осведомлены о фактах истязания ребенка, однако не предприняли соответствующих мер. Тело мальчика было обнаружено 29 июня в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе. Опекуншу, которую подозревают в совершении убийства, отправили в СИЗО на срок почти два месяца.