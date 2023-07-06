В Екатеринбурге задержали сотрудника детского сада и специалиста опеки

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Свердловской области провел задержания. Исполняющей обязанности заведующей детским садом предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, а специалисту опеки и попечительства — в халатности, которая привела к смерти ребенка, пишет 360tv.ru.
По данным следствия, подозреваемые были осведомлены о фактах истязания ребенка, однако не предприняли соответствующих мер. Тело мальчика было обнаружено 29 июня в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе. Опекуншу, которую подозревают в совершении убийства, отправили в СИЗО на срок почти два месяца.