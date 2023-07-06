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Убийство шпица полицейским, борьба с Егором Кридом и урон Эбейтам. Омск за день

6 июля 2023, 15:19
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Подполковника омской полиции винят в убийстве собаки на глазах у детей

По информации источника Города55, подполковник УМВД по Омской области, начальник ОЭБ и ПК Алексей Кудояр якобы застрелил в прошлом году соседскую собаку. Ребята играли на поле с питомцем, а хозяйка дома, жившая рядом с сотрудником полиции, мыла автомобиль. Внезапно в тот день раздался выстрел, и их маленький шпиц упал замертво. Как показала экспертиза, в собаку выстрелили из охотничьего ружья. В возбуждении уголовного дела заявителям было отказано. В данное время в ситуации разбираются прокуратура и Следственный Комитет.

Омский СК заинтересовался убийством собаки, в котором винят подполковника Кудояра
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Новость № 2. Омич оказался недоволен обращением Егора Крида к детям

Артист выступил перед школьниками страны, в том числе и перед омскими, в январе этого года. Крид поучаствовал в одном из уроков «Разговоры о важном» на тему «Медиаграмотность и цифровая гигиена». По мнению заявителя, певец прорекламировал свой телеграм-канал и анонсировал ближайшие выступления. Омич сначала подал жалобу в УФАС, но ведомство не обнаружило нарушений закона о рекламе. Тогда мужчина решил пойти дальше и обратился в суд. Однако и там он не получил поддержки.

Омич против Егора Крида. На певца пожаловались в УФАС, заподозрив его в рекламе
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Новость № 3. В Омской области у озера Эбейты кто-то затеял незаконную добычу полезных ископаемых

В региональном минприроды рассказали об итогах выездной проверки, организованной по факту обращения в ведомство. Неравнодушные жители Омской области рассказали о том, что на территории заказника в Исилькуском районе «Озеро Эбейты» неизвестные добывают песок и глину. Специалисты отдела регионального государственного экологического контроля проверили эту информацию и передали данные в Росприроднадзор. Причем это не первый случай, когда желающие поживиться покушаются на природные богатства заказника.

Геологи без совести. Неизвестные забрали природные богатства омского озера Эбейты
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