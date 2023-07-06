Убийство шпица полицейским, борьба с Егором Кридом и урон Эбейтам. Омск за день

Артист выступил перед школьниками страны, в том числе и перед омскими, в январе этого года. Крид поучаствовал в одном из уроков «Разговоры о важном» на тему «Медиаграмотность и цифровая гигиена». По мнению заявителя, певец прорекламировал свой телеграм-канал и анонсировал ближайшие выступления. Омич сначала подал жалобу в УФАС, но ведомство не обнаружило нарушений закона о рекламе. Тогда мужчина решил пойти дальше и обратился в суд. Однако и там он не получил поддержки.