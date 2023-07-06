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Таксист в Новосибирске попытался изнасиловать финалистку конкурса «Миссис Сибирь»

6 июля 2023, 12:36
Виктория Головко, финалистка конкурса «Миссис Сибирь — 2016», стала жертвой попытки изнасилования со стороны таксиста в Новосибирске.

Пострадавшая рассказала, что нападение произошло после того, как ей вызвали такси до дома после одного из мероприятий. В машине водитель напал на неё и порвал платье. Виктория сопротивлялась и отбивалась, пока не появились очевидцы, что испугало нападавшего, пишет 360tv.ru.

Миссис Сибирь написала заявление о случившемся и просила арестовать злоумышленника для обеспечения безопасности своей семьи. Она также выразила надежду на то, что преступника привлекут к ответственности или депортируют из страны.

Полиция уже задержала таксиста и приняла меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы провели очную ставку с фигурантом и проводят необходимые экспертизы для расследования данного случая.

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