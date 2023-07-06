Таксист в Новосибирске попытался изнасиловать финалистку конкурса «Миссис Сибирь»

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Пострадавшая рассказала, что нападение произошло после того, как ей вызвали такси до дома после одного из мероприятий. В машине водитель напал на неё и порвал платье. Виктория сопротивлялась и отбивалась, пока не появились очевидцы, что испугало нападавшего, пишет 360tv.ru.
Миссис Сибирь написала заявление о случившемся и просила арестовать злоумышленника для обеспечения безопасности своей семьи. Она также выразила надежду на то, что преступника привлекут к ответственности или депортируют из страны.
Полиция уже задержала таксиста и приняла меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы провели очную ставку с фигурантом и проводят необходимые экспертизы для расследования данного случая.