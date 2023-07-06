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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Симптомы укуса медузы: что нужно знать

6 июля 2023, 10:24
Михаил Кутушов, врач-токсиколог, поделился советами о том, что делать, если ребёнка укусит медуза во время отдыха на море.

Эксперт указал на признаки укуса медузы: высыпания на коже рук или ног с обеих сторон, ощущение жжения, боль и интенсивный зуд в море или сразу после плавания, пишет RT.

Кутушов отметил, что в некоторых случаях это может просто быть небольшим ожогом, а в других — серьезным отравлением. Поэтому он советует быть внимательными и обратиться к врачу, особенно если укус охватывает большую площадь.

Признаками отравления могут быть тошнота, рвота, онемение и мышечные судороги. По словам специалиста, не следует трогать или чесать место укуса медузы. Нужно промыть его чистой водой, можно применить лед, а затем обратиться к врачу.

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