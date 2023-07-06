РЭО: В РФ с начала года запустили 5 объектов по обращению с отходами за 2,1 млрд руб

Издание 56orb.ru пишет, что глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев отметил, что новые предприятия были введены в эксплуатацию в Иркутской, Калининградской, Новгородской, Тульской областях и Пермском крае — в них инвестировали свыше 2,1 миллиарда рублей. С начала реализации федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» за четыре с половиной года в эксплуатацию ввели 222 предприятия по обращению с отходами. Из них 127 по обработке, 52 по утилизации и 12 по размещению твердых коммунальных отходов. Также ввели тридцать один комплексный объект по обращению с ТКО. Строительство указанных предприятий обеспечило создание 19,23 миллиона тонн мощностей по обработке, 5,34 миллиона тонн по утилизации и 2,79 миллиона тонн по размещению ТКО.