РЭО: В РФ с начала года запустили 5 объектов по обращению с отходами за 2,1 млрд руб

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В объекты было вложено в общей сложности 2,153 миллиарда рублей.
Издание 56orb.ru пишет, что глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев отметил, что новые предприятия были введены в эксплуатацию в Иркутской, Калининградской, Новгородской, Тульской областях и Пермском крае — в них инвестировали свыше 2,1 миллиарда рублей. С начала реализации федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» за четыре с половиной года в эксплуатацию ввели 222 предприятия по обращению с отходами. Из них 127 по обработке, 52 по утилизации и 12 по размещению твердых коммунальных отходов. Также ввели тридцать один комплексный объект по обращению с ТКО. Строительство указанных предприятий обеспечило создание 19,23 миллиона тонн мощностей по обработке, 5,34 миллиона тонн по утилизации и 2,79 миллиона тонн по размещению ТКО.
Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов рассказал, что по результатам первого полугодия 2023 года план по реализации федерального проекта по введению в эксплуатацию объектов по обращению с ТКО в абсолютных цифрах по обработке выполнен на 98,7 процента, по утилизации — на 88,3 процента, по размещению — на 69,1 процента.
Реформа началась в 2019 году, и по состоянию на июнь текущего года на создание объектов по обращению с ТКО в России было направлено сто десять миллиардов рублей. Из них больше ста семи миллиардов вложили до 2023 года и 2,1 миллиарда рублей — в первом полугодии текущего года. Из них средства частных инвесторов составляют около 99 процентов, а средства бюджета — 0,6 процента.
По данным субъектов России, до конца 2023 года на строительство перспективных объектов могут направить в общем не меньше тридцати миллиардов рублей. Основной объем средств поступит от частных инвесторов.