РЭО: В Красноярском крае планируют создать пять комплексов по обращению с ТКО

«В Красноярском крае в ближайшее время планируется строительство пяти комплексных объектов совокупной мощностью 441 тыс. тонн в год. По четырем из них идет рассмотрение частных концессионных инициатив, и мы договорились об ускорении принятия правительством региона решения по ним, — отметил Денис Буцаев. — Новый руководитель региона уделяет большое внимание развитию сферы обращения с ТКО в крае, и совместно мы сможем достичь всех запланированных показателей по двукратному снижению захоронения отходов на полигонах и 100%-ной обработке ТКО раньше, чем это предусмотрено указом президента Российской Федерации № 474, и сделать Красноярский край одним из лидеров реализации реформы сферы обращения с ТКО в стране».