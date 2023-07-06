РЭО: В Красноярском крае планируют создать пять комплексов по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Как отметил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, накануне он обсудил детали проектов с врио губернатора края Михаилом Котюковым. Об этом пишет prmira.ru.
«В Красноярском крае в ближайшее время планируется строительство пяти комплексных объектов совокупной мощностью 441 тыс. тонн в год. По четырем из них идет рассмотрение частных концессионных инициатив, и мы договорились об ускорении принятия правительством региона решения по ним, — отметил Денис Буцаев. — Новый руководитель региона уделяет большое внимание развитию сферы обращения с ТКО в крае, и совместно мы сможем достичь всех запланированных показателей по двукратному снижению захоронения отходов на полигонах и 100%-ной обработке ТКО раньше, чем это предусмотрено указом президента Российской Федерации № 474, и сделать Красноярский край одним из лидеров реализации реформы сферы обращения с ТКО в стране».
По его словам, данные пять объектов станут первоочередными по пути развития инфраструктуры по обращению с ТКО в Красноярском крае. Это КПО «Назарово» на 35 тысяч тонн, КПО «Норильск» на 80 тысяч тонн, КПО «Мотыгино» на 6 тысяч тонн, КПО «Ермаковское» на 20 тысяч тонн, а также объект для нужд Красноярска и прилегающих муниципальных образований мощностью 300 тысяч тонн ТКО в год.
Как отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, общий объем капитальных затрат составляет 10,145 млрд рублей.
«Проекты, реализуемые в рамках концессионных соглашений, РЭО может профинансировать в размере до 95% от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы, за счет средств, полученных от выпуска собственных облигаций. Этот механизм мы сейчас активно применяем в целях реализации региональных проектов по созданию объектов ТКО», — добавил Королев.
Помимо уже названных объектов, в 2025–2027 годах планируется возведение еще 11 объектов обращения с ТКО. Их суммарная мощность достигнет 231 тыс. тонн в год сортировки и 200 тыс. тонн в год утилизации. Ориентировочная стоимость работ составит 4 млрд рублей. В ближайшее время правительство Красноярского края при участии РЭО планирует определить способ реализации данных проектов.