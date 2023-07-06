Пять человек отравились мухоморами в Красноярском крае за последние полгода

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:11
Дмитрий Горяев отметил, что некоторые люди верят в рекламу и уверены в чудодейственных свойствах мухомора, полагая, что он способен излечить от любых недугов. Однако такие убеждения ставят их здоровье и даже жизнь под угрозу, пишет ФедералПресс.
В прошлом году суд поддержал позицию управления Роспотребнадзора и запретил продажу пищевых добавок (БАДов) и продуктов, содержащих ядовитый гриб, на территории России. Однако на прошлой неделе в больницу обратилась несовершеннолетняя жительница Красноярска, которая отравилась ядовитыми грибами, купленными через интернет.