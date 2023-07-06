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Пять человек отравились мухоморами в Красноярском крае за последние полгода

6 июля 2023, 08:09
По информации, представленной руководителем Роспотребнадзора Красноярского края, Дмитрием Горяевым, за последние полгода пятеро людей пострадали от отравления мухоморами. Возраст пострадавших варьируется от 17 до 37 лет.

Дмитрий Горяев отметил, что некоторые люди верят в рекламу и уверены в чудодейственных свойствах мухомора, полагая, что он способен излечить от любых недугов. Однако такие убеждения ставят их здоровье и даже жизнь под угрозу, пишет ФедералПресс.

В прошлом году суд поддержал позицию управления Роспотребнадзора и запретил продажу пищевых добавок (БАДов) и продуктов, содержащих ядовитый гриб, на территории России. Однако на прошлой неделе в больницу обратилась несовершеннолетняя жительница Красноярска, которая отравилась ядовитыми грибами, купленными через интернет.

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