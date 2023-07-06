Пять человек отравились мухоморами в Красноярском крае за последние полгода

Дмитрий Горяев отметил, что некоторые люди верят в рекламу и уверены в чудодейственных свойствах мухомора, полагая, что он способен излечить от любых недугов. Однако такие убеждения ставят их здоровье и даже жизнь под угрозу, пишет ФедералПресс.