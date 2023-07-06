Психолог: выгорание часто встречается у тех, кто работает через силу

Существует мнение, что причиной усталости являются различные события, обстоятельства работы, конфликты в коллективе или отношения с начальством. Однако, по словам эксперта, это не так. Эмоциональное выгорание — это результат долгой и интенсивной негативной эмоциональной нагрузки. Люди выгорают из-за своей неспособности адаптироваться к этим событиям и из-за того, что они считают эти события плохими и неправильными, пишет RT.