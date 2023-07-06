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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Психолог: выгорание часто встречается у тех, кто работает через силу

6 июля 2023, 13:02
Согласно Михаилу Хорсу, руководителю «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России, профессиональное выгорание возникает, когда человек испытывает негативные эмоции во время работы. В таком состоянии находятся те, кто работает не по своему желанию.

Существует мнение, что причиной усталости являются различные события, обстоятельства работы, конфликты в коллективе или отношения с начальством. Однако, по словам эксперта, это не так. Эмоциональное выгорание — это результат долгой и интенсивной негативной эмоциональной нагрузки. Люди выгорают из-за своей неспособности адаптироваться к этим событиям и из-за того, что они считают эти события плохими и неправильными, пишет RT.

Хорс утверждает, что если человек заранее готовится к тому, что не всегда все будет идти по его желанию, то он становится более эмоционально устойчивым.

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