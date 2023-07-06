Психиатр рассказал, почему нельзя превращать критику ребенка в шутку

Скавыш утверждает, что критика может быть полезной, если она не слишком резкая и жестокая. Важно сохранять самолюбие каждого человека, особенно детей, поэтому критика должна быть доброжелательной и добродушной. Эксперт советует показывать детям, что мы стоим на их стороне, а не выступаем против них.