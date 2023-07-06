Психиатр рассказал, почему нельзя превращать критику ребенка в шутку

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Он считает, что скрытые оскорбления, маскирующиеся под шутки, не должны быть допустимыми, пишет RT.
Эксперт объяснил, что граница между шуткой и психологическим насилием ясна: если колкости ранят или обижают ребенка или подростка, то они слишком острые. Поэтому взаимодействие с детьми требует особой осторожности, чтобы не причинить психологическую травму.
Скавыш утверждает, что критика может быть полезной, если она не слишком резкая и жестокая. Важно сохранять самолюбие каждого человека, особенно детей, поэтому критика должна быть доброжелательной и добродушной. Эксперт советует показывать детям, что мы стоим на их стороне, а не выступаем против них.