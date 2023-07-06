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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Психиатр рассказал, почему нельзя превращать критику ребенка в шутку

6 июля 2023, 11:28
Владимир Скавыш, специалист в области детской психиатрии и кандидат медицинских наук, подчеркнул важность ответственного отношения к критике детей.

Он считает, что скрытые оскорбления, маскирующиеся под шутки, не должны быть допустимыми, пишет RT.

Эксперт объяснил, что граница между шуткой и психологическим насилием ясна: если колкости ранят или обижают ребенка или подростка, то они слишком острые. Поэтому взаимодействие с детьми требует особой осторожности, чтобы не причинить психологическую травму.

Скавыш утверждает, что критика может быть полезной, если она не слишком резкая и жестокая. Важно сохранять самолюбие каждого человека, особенно детей, поэтому критика должна быть доброжелательной и добродушной. Эксперт советует показывать детям, что мы стоим на их стороне, а не выступаем против них.

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