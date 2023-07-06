Подполковника омской полиции Кудояра винят в убийстве собаки на глазах у детей

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Updated Сегодня, 02:16
Городу55 стала известна еще одна неприятная история, в которой засветился подполковник УМВД по Омской области, начальник ОЭБ и ПК Алексей Кудояр, которого уличили во владении чересчур дорогим коттеджем.
Как выяснилось, в прошлом году Кудояр хладнокровно застрелил соседскую собаку на глазах у маленьких детей.
«У соседей Кудояра было несколько собак — дог, который содержался в вольере, и несколько маленьких шпицев. В тот день хозяйка собак мыла машину рядом со своим домом, а ее дети и питомцы играли на поле неподалеку. В какой-то момент раздался сильный грохот. Как потом рассказывала потерпевшая, она сразу поняла, что это был выстрел из ружья — мол, родственники охотники», — рассказал источник Города55.
Женщина, по словам нашего собеседника, бросилась на поле, там же дети. Навстречу ей бежал один из шпицев, который сделал несколько шагов и упал замертво.
«Собака умерла мгновенно. Все это происходило на глазах у детей, да, и выстрел был рядом с ними, и это чудо, что малышей не задело. Знаю, что ребятишки это очень тяжело перенесли и даже рисунки с мертвой собакой рисовали», — считает наш источник.
После хозяйка собак побежала и постучалась в дом к Алексею Кудояру, который сразу же стал все отрицать, мол, мы спали, я никуда не выходил и вообще, дескать, только проснулся. Отрицал подполковник и наличие у него охотничьего ружья.
«На место вызвали полицию, те все зафиксировали, запротоколировали, после была проведена экспертиза убитой собаки. В теле нашли дробь от охотничьего ружья. Затем, насколько мне известно, сам Кудояр пришел мириться к потерпевшим и они о чем-то там договорились. То есть получается, что он не стал отрицать, что выстрел был, да еще и в непосредственной близости с детьми», — возмущается собеседник Города55.
По факту случившегося проводилась поверка, но, как стало известно Городу55 от источника в силовых структурах, она закончилась отказом в возбуждении уголовного дела. Сейчас обоснованность такого решения проверяют в региональной прокуратуре.
Что же касается пострадавшей семьи, то, по информации нашего источника, сразу после случившегося, она переехала жить в другое место.
«А как с таким соседом жить?! Он, кстати, и раньше стрелял, например, по своим кроликам, которые якобы с его участка убегали. И все это в населенном пункте, где находятся дома, ходят люди и играют дети», — сетует наш источник.
Чем закончится эта история, пока не ясно, но Город55 и далее будет следить за ее развитием.