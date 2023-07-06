Омский «Титан» оформил кредит на 1 миллиард рублей

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Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Акционерное общество «Группа компаний „Титан“» заключило крупную кредитную сделку. Оно подписало договор финансирования с ООО «ГПБ-Факторинг» с лимитом финансирования в 1 млрд рублей. Поручителем стало АО «Омский каучук», акционеры которого одобрили это на очередном собрании подавляющим большинством голосов.
«ГПБ-Факторинг» — московская компания, аффилированная с «Газпромбанком». Ее генеральным директором является Корнелиу Робу, выручка за прошлый год составила 15 млрд рублей.
«Титан» и «Омский каучук» — крупнейшие составляющие бизнес-империи Михаила Сутягинского. Даже для них миллиард рублей — огромная сумма: скажем, «Титан» примерно столько заплатил государству в виде налогов за 2022 год. Кстати, акционеры «Омского каучука» на том же собрании одобрили еще и допсоглашение к другому договору о поручительстве, в котором фигурирует долг «Титана» перед Сбербанком.