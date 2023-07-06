Омский «Титан» оформил кредит на 1 миллиард рублей

«Титан» и «Омский каучук» — крупнейшие составляющие бизнес-империи Михаила Сутягинского. Даже для них миллиард рублей — огромная сумма: скажем, «Титан» примерно столько заплатил государству в виде налогов за 2022 год. Кстати, акционеры «Омского каучука» на том же собрании одобрили еще и допсоглашение к другому договору о поручительстве, в котором фигурирует долг «Титана» перед Сбербанком.