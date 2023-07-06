Омский СК заинтересовался убийством собаки, в котором винят подполковника Кудояра

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Шокирующая история с убийством маленького шпица на глазах у маленьких детей получила продолжение. Напомним, очевидцы винят в случившемся подполковника полиции, начальника ОЭБ и ПК УМВД по Омской области Алексея Кудояра. Этим случаем заинтересовались в Следственном комитете.
«По факту публикации в Следственном управлении начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение», — сообщили Городу55 в омском СК.
Напомним, как ранее сообщал Город55, летом прошлого года Кудояр якобы застрелил соседскую собаку породы шпиц на глазах у маленьких детей. Позже экспертиза нашла в теле животного дробь от охотничьего ружья. Этот инцидент изначально стал поводом для проверки со стороны областной полиции, но в возбуждении уголовного дела там было отказано.
Сейчас, как рассказывал Городу55 источник в силовых структурах, законность этого отказа проверяет региональная прокуратура.