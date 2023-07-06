Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Изображение материала

Омский СК заинтересовался убийством собаки, в котором винят подполковника Кудояра

6 июля 2023, 10:35
Фото: 1MI
В ведомстве намерены досконально разобраться в этой истории
В ведомстве инициировали проведение доследственной проверки.

Шокирующая история с убийством маленького шпица на глазах у маленьких детей получила продолжение. Напомним, очевидцы винят в случившемся подполковника полиции, начальника ОЭБ и ПК УМВД по Омской области Алексея Кудояра. Этим случаем заинтересовались в Следственном комитете.

«По факту публикации в Следственном управлении начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение», — сообщили Городу55 в омском СК.

Напомним, как ранее сообщал Город55, летом прошлого года Кудояр якобы застрелил соседскую собаку породы шпиц на глазах у маленьких детей. Позже экспертиза нашла в теле животного дробь от охотничьего ружья. Этот инцидент изначально стал поводом для проверки со стороны областной полиции, но в возбуждении уголовного дела там было отказано.

Подполковника омской полиции Кудояра винят в убийстве собаки на глазах у детей
Узнать подробнее

Сейчас, как рассказывал Городу55 источник в силовых структурах, законность этого отказа проверяет региональная прокуратура.

У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
Узнать подробнее
Читайте также:
Взятка Кондратьева, смертельные пожары и кровавые ДТП. Чем омичей напугала веснаЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала веснаЧетыре смерти на воде за сутки, раздетый ребенок в супермаркете, обрушения в Омске
#Общество#Происшествия#Город#ЧП#Убийство#Животные#Собаки#Полиция#Доследственная проверка#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Алексей Кудояр#Василий Попов
Подпишитесь
Стоимость недостроенного торгового комплекса рядом с омской «Мегой» выросла в 23 раза
Сегодня, 09:50
Некому работать. Эксперты рассказали о дефиците кадров в Омской области
Сегодня, 02:27
«Нет больше нашего одноклассника и друга». Житель Омской области погиб в зоне СВО
Сегодня, 02:42
Газета «Омская правда» создаст сайт для набора контрактников
Сегодня, 05:48
Омич против Егора Крида. На певца пожаловались в УФАС, заподозрив его в рекламе
Сегодня, 05:47