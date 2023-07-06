Омский СК заинтересовался убийством собаки, в котором винят подполковника Кудояра

Напомним, как ранее сообщал Город55, летом прошлого года Кудояр якобы застрелил соседскую собаку породы шпиц на глазах у маленьких детей. Позже экспертиза нашла в теле животного дробь от охотничьего ружья. Этот инцидент изначально стал поводом для проверки со стороны областной полиции, но в возбуждении уголовного дела там было отказано.