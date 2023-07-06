Омичка упала с моста имени 60-летия ВЛКСМ и выжила

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах инцидента на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, с которого накануне упала 48-летняя женщина.
«В среду, 5 мая, около 13:16 в приемное отделение БСМП № 1 доставили женщину, у которой диагностировали перелом таза, ушиб легкого и переломы двух ребер. Пострадавшую госпитализировали», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
О пациентке медики сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие по вызову оперативники поговорили с пострадавшей и узнали, что в тот день она упала с моста.
Между тем после этой беседы силовики сделали предварительный вывод, что падение не было следствием криминала или несчастного случая. Сейчас по факту этого происшествия проводится проверка.