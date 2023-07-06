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Омичка упала с моста имени 60-летия ВЛКСМ и выжила

6 июля 2023, 06:46
Фото: скрин с сервиса ЯндексПанорама
Женщину госпитализировали в больницу.
Женщину доставили в больницу с переломами и ушибами.

В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах инцидента на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, с которого накануне упала 48-летняя женщина.

«В среду, 5 мая, около 13:16 в приемное отделение БСМП № 1 доставили женщину, у которой диагностировали перелом таза, ушиб легкого и переломы двух ребер. Пострадавшую госпитализировали», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

О пациентке медики сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие по вызову оперативники поговорили с пострадавшей и узнали, что в тот день она упала с моста.

Между тем после этой беседы силовики сделали предварительный вывод, что падение не было следствием криминала или несчастного случая. Сейчас по факту этого происшествия проводится проверка.

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#Василий Попов#Полиция#ЧП#Мост#Мост 60-летия BЛКСМ#Общество#Происшествия#Город#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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