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Published Сегодня, 14:43

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Омичей пригласили на городской пикник в честь Дня семьи, любви и верности

6 июля 2023, 14:43
Фото: Город55
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Мероприятие состоится в эти выходные.

В пресс-центре администрации Омска рассказали о том, что власти готовят горожанам на День семьи, любви и верности. Праздник будут отмечать в субботу, 8 июля, в сквере Дружбы народов. Гостей начнут ждать с 15 часов.

На территории сквера планируется провести семейный пикник. Мероприятие будет интересно как детям, так и взрослым. В рамках праздника пройдут творческие мастер-классы и состоится терапевтическая встреча с четвероногими друзьями (канистерапия). Для самых маленьких гостей в сквере организуют пространство «Мама и малыш». Кроме того, в День семьи, любви и верности для омских семей подготовят игротеку и аттракционы для детей. На семейном пикнике также будет концерт и специальная фотозона.

Ранее Город55 писал, что в Омской области отменили фестиваль «Время» на аэродроме «Поповка». Помимо авиашоу для зрителей готовили бесплатный концерт с известными отечественными исполнителями. Стало известно, по какой причине мероприятие не состоится.

В Омской области отменили фестиваль на аэродроме с приглашенными звездами
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Дети#Культура#Пикник на природе#Сквер Дружбы народов#Сквер#Развлечение#Праздники
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