Омичей пригласили на городской пикник в честь Дня семьи, любви и верности

На территории сквера планируется провести семейный пикник. Мероприятие будет интересно как детям, так и взрослым. В рамках праздника пройдут творческие мастер-классы и состоится терапевтическая встреча с четвероногими друзьями (канистерапия). Для самых маленьких гостей в сквере организуют пространство «Мама и малыш». Кроме того, в День семьи, любви и верности для омских семей подготовят игротеку и аттракционы для детей. На семейном пикнике также будет концерт и специальная фотозона.