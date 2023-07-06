Омич против Егора Крида. На певца пожаловались в УФАС, заподозрив его в рекламе

В омское УФАС поступило обращение от жителя Омска с жалобой на певца Егора Крида. Заявитель рассказал, что 23 января в школах страны во время урока «Разговоры о важном» прошло видеобращение артиста на тему «Медиаграмотность и цифровая гигиена», в котором Крид якобы прорекламировал свой телеграм-канал и анонсировал ближайшие концерты.