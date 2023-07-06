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Омич против Егора Крида. На певца пожаловались в УФАС, заподозрив его в рекламе

6 июля 2023, 05:47
Фото: 1MI
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Омич пожаловался на певца Егора Крида, заподозрив его в незаконной рекламе для детей

Заявитель посчитал, что артист прорекламировал свой телеграм-канал и предстоящие концерты в видеообращении на уроке «Разговоры о важном».

В омское УФАС поступило обращение от жителя Омска с жалобой на певца Егора Крида. Заявитель рассказал, что 23 января в школах страны во время урока «Разговоры о важном» прошло видеобращение артиста на тему «Медиаграмотность и цифровая гигиена», в котором Крид якобы прорекламировал свой телеграм-канал и анонсировал ближайшие концерты.

Видео показали, в том числе, и в омской гимназии №62, что и стало причиной разбирательств. В УФАС рассмотрели материалы, но нарушения закона о рекламе не нашли.

«Рекламой признается информация, одним из признаков которой является направленность такой информации на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке», — напомнили в антимонопольном органе.

По мнению УФАС, в видеоуроке отсутствует какой-либо объект рекламирования.

Заявитель с таким решение не согласился и подал иск в Куйбышевский районный суд, однако в суде поддержали позицию УФАС. Требования омича в итоге не удовлетворили.

Ранее Город55 сообщал, что омское УФАС оштрафовало «Альфа-банк» за рекламные звонки. Омич пожаловался, что на его телефон поступил звонок из коммерческой организации с предложением услуг, хотя абонент своего согласия на это не давал.

Омское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» на 250 тысяч за рекламные звонки
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#Певец#Артист#УФАС#Реклама#Разговоры о важном#Егор Крид#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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