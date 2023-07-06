Один из миллиона. Омские врачи спасли ребенка с редчайшей патологией

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Омские врачи вместе с новосибирскими коллегами спасли ребенка с редчайшей патологией. У 4-месячной девочки нашли болезнь, которую регистрируют у одного человека из миллиона.
В детскую больницу №2 девочка поступила в январе 2023 года. Мама ребенка жаловалась на плохой аппетит, дочь не набирала вес. В стационаре младенцу провели обследование и выявили редкий и тяжелый врожденный порок сердца — Синдром Бланда-Уайта–Гарланда. При этом заболевании проявляются признаки сердечной недостаточности, может вызвать инфаркт.
«Как правило у детей с данным синдромом, приступы беспокойства возникают после или во время кормления или плача, когда повышается потребность сердечной мышцы в кислороде, и длятся несколько минут. Между приступами ребенок выглядит здоровым», — рассказала детский врач-кардиолог Лусинэ Устян.
Ребенка на реанимобиле отвезли в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске в крайне тяжелом состоянии. Там девочку прооперировали, а затем перевели в ГДКБ №2 для восстановления.
Врачи сообщили, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочку перевели на амбулаторное лечение, вес маленькой пациентки вырос на 970 граммов.