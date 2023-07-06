Один из миллиона. Омские врачи спасли ребенка с редчайшей патологией

«Как правило у детей с данным синдромом, приступы беспокойства возникают после или во время кормления или плача, когда повышается потребность сердечной мышцы в кислороде, и длятся несколько минут. Между приступами ребенок выглядит здоровым», — рассказала детский врач-кардиолог Лусинэ Устян.