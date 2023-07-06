Не отвечала на звонки. В Омской области нашли тело пенсионерки, помогавшей всему селу

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Омское управление СУ СКР РФ начало расследование уголовного дела в связи с найденным телом 88-летней жительницы села Евгашино Большереченского района. Тело нашли после обращения подруги пенсионерки, которая обеспокоилась тем, что женщина не отвечает на звонки.
Известно, что смерть женщины была криминальной, и потому следователи завели уголовного дело по статье «Убийство». Уже известен предполагаемый убийца — 61-летний сосед женщины. Он ранее был неоднократно судим, суммарно он провел в местах лишения свободы порядка 30 лет. Мужчину задержали.
По версии следствия, сельчанин ворвался в дом пенсионерки ночью и напал на нее, нанося множество ударов по голове металлическим прутом, а затем задушил ее проводом. После этого он хотел ограбить женщину, но не нашел в ее доме никаких средств: большую часть своей пенсии женщина тратила на благотворительность.
По данным СУ СКР по Омской области, омичка давала деньги односельчанам на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, а также приобретала сотни флэш-карт для местных школьников. До 82-х лет потерпевшая преподавала химию и была заслуженным учителем РСФСР.
Сейчас проводятся следственные действия, в ходе которых должны установить все подробности произошедшего. Следователи собираются обратиться в суд с требованием арестовать подозреваемого на время расследования.