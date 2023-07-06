Не отвечала на звонки. В Омской области нашли тело пенсионерки, помогавшей всему селу

По версии следствия, сельчанин ворвался в дом пенсионерки ночью и напал на нее, нанося множество ударов по голове металлическим прутом, а затем задушил ее проводом. После этого он хотел ограбить женщину, но не нашел в ее доме никаких средств: большую часть своей пенсии женщина тратила на благотворительность.