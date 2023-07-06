Метраж: почему маленькие квартиры приносят больше дохода

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Давайте разберемся, как правильно выбрать недвижимость для инвестиций, вместе с экспертом по недвижимости, основателем агентства «Тренд Хаус» Ксенией Аверс.
Когда мы покупаем квартиру для личного использования, важно, чтобы она нам нравилась и доставляла удовольствие. Ведь дом — это наше убежище. Однако, при выборе инвестиционной недвижимости необходимо ориентироваться только на бизнес и финансовые показатели, не допуская эмоционального влияния.
Если мы приобретаем большую квартиру для себя, то можем не торопиться с ее продажей и оставить наследство будущим поколениям. У каждого свои цели и предпочтения. Однако, инвестиционная недвижимость должна продаваться быстро, в течение месяца. Поэтому всегда стоит учитывать спрос на рынке.
При выборе недвижимости для себя мы можем смотреть на любой район, который нам нравится. Однако, при выборе инвестиционной недвижимости важно учесть удобство местоположения для большинства людей. Один из ключевых критериев — близость к метро или хорошая транспортная доступность в маленьких городах.
Инвестиционная недвижимость может быть приобретена в любом городе. Даже если вы живете в провинциальном городке, не обязательно покупать инвестиционную квартиру именно там. Вы можете приобрести недвижимость в Москве, Подмосковье или в другом крупном городе. Квартиры в крупных городах всегда будут пользоваться высоким и стабильным спросом, поскольку в период кризисов люди едут искать работу в мегаполисы. Поэтому квартиры в Москве и Подмосковье всегда будут востребованы.
К тому же, сейчас можно оформить любую сделку с недвижимостью удаленно, без необходимости посещения офиса или личного присутствия.
Эксперт не рекомендует вкладывать все свои деньги в инвестиционную недвижимость. Более разумным будет использование средств банка для покупки такой недвижимости. Чем меньше вы вложите собственных средств, тем меньше рисков будет у вас при данной инвестиционной стратегии. А доходность вашего вложения будет выше.
Покупка недвижимости в Москве и Подмосковье является более выгодной, поскольку цены на аренду там всегда будут выше, чем в регионах. Для того чтобы контролировать свою недвижимость, вы можете передать ее управление известному агентству недвижимости или сдать ее в аренду на длительный срок, предусмотрев все риски в договоре и включив обязательный пункт о проведении видеозвонка с арендатором для проверки сохранности квартиры.
Конечно, все хотят жить комфортно, в просторной квартире. Даже психологи рекомендуют, чтобы площадь на одного человека составляла не менее 30 квадратных метров. Однако самая доходная инвестиционная недвижимость имеет площадь менее 30 квадратных метров, именно такие объекты будут приносить вам высокую доходность. На рынке всегда выгоднее приобретать две маленькие квартиры, чем одну большую. Маленькие квартиры более ликвидны, а цена аренды за каждый квадратный метр будет выше.
Если вы покупаете недвижимость для себя, то можете выбирать между сталинкой с лепниной на потолке и деревянными перекрытиями или любой другой вторичкой. Однако, для инвестиций подойдут только новые дома, не требующие капитального ремонта. Капитальный ремонт может сильно снизить доходность инвестиции. Поэтому стоит выбирать объекты, которые требуют лишь косметического ремонта.
В квартире, приобретенной для себя, можно провести любые ремонтные работы и потратить на это сколько угодно денег. Однако в случае инвестиционной недвижимости, стоимость ремонта не должна превышать 20% от стоимости самой квартиры.
Руководствуясь этими простыми советами и ориентируясь на финансовые показатели, вы сможете успешно инвестировать свои деньги и получить прибыль от недвижимости.