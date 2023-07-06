Метраж: почему маленькие квартиры приносят больше дохода

Инвестиционная недвижимость может быть приобретена в любом городе. Даже если вы живете в провинциальном городке, не обязательно покупать инвестиционную квартиру именно там. Вы можете приобрести недвижимость в Москве, Подмосковье или в другом крупном городе. Квартиры в крупных городах всегда будут пользоваться высоким и стабильным спросом, поскольку в период кризисов люди едут искать работу в мегаполисы. Поэтому квартиры в Москве и Подмосковье всегда будут востребованы.