КМСП: Штрафы за неуплату долга для микробизнеса не учитывают доход предприятия

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Издание rostovgazeta.ru пишет, что для этого в Корпорации МСП подготовили поправки в ст. 112 закона «Об исполнительном производстве». Генеральный директор КМСП Александр Исаевич направил обращение на имя главы Минюста Константина Чуйченко. По словам представителя ведомства, письмо поступило третьего июля и сейчас находится на рассмотрении, сообщают Ведомости. Саму инициативу подготовили по итогам анализа информации от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в соответствии с озвученной Владимиром Путиным задачей по снижению административного давления на малый бизнес.
Представители КМСП в письме отметили, что сейчас норма не принимает во внимание финансовое и имущественное положение компаний микробизнеса, включая уровень дохода. Александр Исаевич в письме отметил, что по смыслу закона исполнительский сбор имеет свойства штрафной санкции, а она в соответствии с решениями Конституционного суда должна соответствовать критерию соразмерности. По этой причине Корпорация МСП предлагает снизить размера сбора и уравнять его для микробизнеса со сбором для индивидуальных предпринимателей.
В обращении указано, что объем исполнительских сборов для микропредприятий в период с 2019 по 2022 годы в несколько раз превышает общий объем задолженности:
при сумме неуплаченных долгов в 141 миллион рублей объем сбора составил 1,38 миллиарда рублей.
Распространение меры только на микропредприятия из реестра МСП объясняется тем, что их доля в общем числе юридических лиц в России составляет 91,3%, а в структуре малого и среднего предпринимательства — 99,3%, уточняется в обращении.
Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева отметила, что, по сути, исполнительский сбор является штрафом. По этой причине необходимо принимать во внимание соотношение его размера с последствиями нарушения. Например, если предприятие не исполнило в добровольном порядке документ на сумму пятьсот рублей, то штрафовать его на десять тысяч рублей исполнительского сбора неразумно и несоразмерно.
Руководитель «Опоры России» Александр Калинин отметил, что представители МСП сейчас испытывают нехватку оборотных средств и их финансовое положение ухудшается из-за задержек взаиморасчетов по госзакупкам и контрактам.