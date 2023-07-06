КМСП: Штрафы за неуплату долга для микробизнеса не учитывают доход предприятия

Издание rostovgazeta.ru пишет, что для этого в Корпорации МСП подготовили поправки в ст. 112 закона «Об исполнительном производстве». Генеральный директор КМСП Александр Исаевич направил обращение на имя главы Минюста Константина Чуйченко. По словам представителя ведомства, письмо поступило третьего июля и сейчас находится на рассмотрении, сообщают Ведомости. Саму инициативу подготовили по итогам анализа информации от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в соответствии с озвученной Владимиром Путиным задачей по снижению административного давления на малый бизнес.