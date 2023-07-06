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КМСП: Штрафы за неуплату долга для микробизнеса не учитывают доход предприятия

6 июля 2023, 10:06
Корпорация МСП направила в Министерство юстиции письмо с предложением снизить для микробизнеса минимальные штрафы за просроченную задолженность по исполнительному листу: по требованиям неимущественного характера до 5 тысяч рублей и по денежным искам до 1 тысячи рублей, то есть в десять раз.

Издание rostovgazeta.ru пишет, что для этого в Корпорации МСП подготовили поправки в ст. 112 закона «Об исполнительном производстве». Генеральный директор КМСП Александр Исаевич направил обращение на имя главы Минюста Константина Чуйченко. По словам представителя ведомства, письмо поступило третьего июля и сейчас находится на рассмотрении, сообщают Ведомости. Саму инициативу подготовили по итогам анализа информации от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в соответствии с озвученной Владимиром Путиным задачей по снижению административного давления на малый бизнес.

Представители КМСП в письме отметили, что сейчас норма не принимает во внимание финансовое и имущественное положение компаний микробизнеса, включая уровень дохода. Александр Исаевич в письме отметил, что по смыслу закона исполнительский сбор имеет свойства штрафной санкции, а она в соответствии с решениями Конституционного суда должна соответствовать критерию соразмерности. По этой причине Корпорация МСП предлагает снизить размера сбора и уравнять его для микробизнеса со сбором для индивидуальных предпринимателей.

В обращении указано, что объем исполнительских сборов для микропредприятий в период с 2019 по 2022 годы в несколько раз превышает общий объем задолженности:

при сумме неуплаченных долгов в 141 миллион рублей объем сбора составил 1,38 миллиарда рублей.

Распространение меры только на микропредприятия из реестра МСП объясняется тем, что их доля в общем числе юридических лиц в России составляет 91,3%, а в структуре малого и среднего предпринимательства — 99,3%, уточняется в обращении.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева отметила, что, по сути, исполнительский сбор является штрафом. По этой причине необходимо принимать во внимание соотношение его размера с последствиями нарушения. Например, если предприятие не исполнило в добровольном порядке документ на сумму пятьсот рублей, то штрафовать его на десять тысяч рублей исполнительского сбора неразумно и несоразмерно.

Руководитель «Опоры России» Александр Калинин отметил, что представители МСП сейчас испытывают нехватку оборотных средств и их финансовое положение ухудшается из-за задержек взаиморасчетов по госзакупкам и контрактам.

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