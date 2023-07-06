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Климатический коллапс. Жителей Омской области предупредили о надвигающемся шторме

6 июля 2023, 09:00
Фото: Город55
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Жителей Омской области предупредили о надвигающемся шторме

Солнечная погода сменится дождливой уже завтра.

Завтра днем, 7 июля, в Омской области резко сменится погода. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, четверг будет очень непредсказуемым. Ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах возможен град. Скорость ветра достигнет 16-21 м/с.

Сотрудники регионального МЧС напомнили об элементарных мерах предосторожности:

  • Не следует стоять во время шторма рядом с деревьями, рекламными щитами и проводами;
  • Лучше избегать шаткие конструкции и не парковать под ними автомобили;
  • Во время града стоит оставаться в помещении.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 101. Ранее синоптики делали прогноз погоды на ближайшие три дня. По их информации, в конце рабочей недели в регионе вновь пройдут дожди.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Погода#Погода в Омске#Сильный ветер#Дождь#Град#Обь-Иртышское УГМС
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