Климатический коллапс. Жителей Омской области предупредили о надвигающемся шторме

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Завтра днем, 7 июля, в Омской области резко сменится погода. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, четверг будет очень непредсказуемым. Ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах возможен град. Скорость ветра достигнет 16-21 м/с.
Сотрудники регионального МЧС напомнили об элементарных мерах предосторожности:
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 101. Ранее синоптики делали прогноз погоды на ближайшие три дня. По их информации, в конце рабочей недели в регионе вновь пройдут дожди.