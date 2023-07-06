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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Как сохранить здоровье в условиях 30-градусной жары

6 июля 2023, 10:30
Сергей Токарев, главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, поделился своими рекомендациями о том, как справиться с высокой температурой в Ямало-Ненецком автономном округе.

Согласно словам доктора, жители северных широт привыкли больше к холоду, чем к жаре. Поэтому он советует пить достаточное количество жидкости и избегать длительного пребывания на прямом солнце. Важно также находиться в прохладных помещениях или использовать кондиционер. Ограничение физической активности и принятие прохладного душа два-три раза в день также являются полезными мерами, пишет RT.

Эксперт отмечает, что следить за артериальным давлением и принимать назначенные лекарства — это не менее важно для людей в условиях жары.

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