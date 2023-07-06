Как сохранить здоровье в условиях 30-градусной жары

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Согласно словам доктора, жители северных широт привыкли больше к холоду, чем к жаре. Поэтому он советует пить достаточное количество жидкости и избегать длительного пребывания на прямом солнце. Важно также находиться в прохладных помещениях или использовать кондиционер. Ограничение физической активности и принятие прохладного душа два-три раза в день также являются полезными мерами, пишет RT.
Эксперт отмечает, что следить за артериальным давлением и принимать назначенные лекарства — это не менее важно для людей в условиях жары.