Как сохранить здоровье в условиях 30-градусной жары

Согласно словам доктора, жители северных широт привыкли больше к холоду, чем к жаре. Поэтому он советует пить достаточное количество жидкости и избегать длительного пребывания на прямом солнце. Важно также находиться в прохладных помещениях или использовать кондиционер. Ограничение физической активности и принятие прохладного душа два-три раза в день также являются полезными мерами, пишет RT.