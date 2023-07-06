Как понять, что вам пора разобраться со своей злостью: советы психолога

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
О тревожных признаках, которые подсказывают, что с агрессией стоит разобраться, рассказала читателям Pravda.Ru Вита Хлебнова, психолог, член Ассоциации ориентированных на решение психотерапевтов и практиков.
Есть ряд признаков, указывающих на то, что пора разобраться со злостью. Злость и гнев — это естественные реакции, наши базовые эмоции, которые возникают, когда что-то не соответствует нашим потребностям или когда нарушаются наши границы. Злость мотивирует нас действовать, защищая наши границы. В самой злости нет ничего плохого.
Проблема возникает, если никто не научил нас, как обращаться со своими чувствами, или когда эти чувства были запрещены. Если мы не контролируем свои эмоции или же избегаем их, то в конечном итоге возникают проблемы. Чтобы разобраться с этими проблемами, необходимо различать злость и агрессию. Злость — это эмоция, тогда как агрессия — это активное поведение. Агрессия может быть конструктивной, когда служит выживанию и адаптации, или деструктивной, когда ее цель — только разрушение.
Иногда мы делаем ошибки, но если у тебя почти нет терпимости к таким людям, это может быть признаком проблем со злостью. Полезно использовать три уровня осознанности, чтобы понять, есть ли у тебя проблема: «Ты меня злишь», «Я злюсь», «Я замечаю в себе злость».
Гнев — это не только эмоция, но и физическое состояние. Когда мы злые, наше кровяное давление повышается, сердце бьется чаще, возникает покалывание и мышечное напряжение. Если эти симптомы возникают из-за неконтролируемого гнева, то увеличивается риск сердечного приступа или инсульта.
Гнев может вызывать другие эмоциональные реакции, такие как стресс, тревога, чувство вины или стыда. Ты можешь начать избегать ситуации, которые могут вызвать твою ярость, что в свою очередь может привести к изоляции и депрессии.
Это нормально — чувствовать разочарование или раздражение, но не в большинстве случаев. Если ты замечаешь, что часто испытываешь злость или раздражение, а не спокойствие и расслабление, то это говорит о том, что у тебя есть проблемы с контролем злости или агрессии, которые необходимо решить.