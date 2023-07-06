Инициация на бумаге. В омском минобразования переназначили заместителей Кротта

Также на свою должность была переназначена Оксана Груздева, которая курирует вопросы опеки и попечительства над детьми, адаптивного образования и работы комиссии по делам несовершеннолетних. Заместитель Елена Корчагина отвечает за работу местных профессиональных организаций и вузов. Николай Сергеев ответственен за правовое обеспечение, госслужбу, противодействие коррупции и аналитическую работу в министерстве, связанную в том числе и с развитием национальных проектов.