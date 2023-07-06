Инициация на бумаге. В омском минобразования переназначили заместителей Кротта

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сегодня, 6 июля, в правительстве Омской области обсуждались кадровые перестановки. Так, члены заседания переназначили заместителей министра образования Ивана Кротта.
Первым замглавы профильного министерства остается Лариса Жукова. Она продолжит решать вопросы дошкольного, общего и дополнительного образования. Помимо этого в круг ее обязанностей входит кадровая политика сферы. Еще ей поручили стать координатором работы всех направлений ведомства в целом, в том числе и развитие нацпроектов.
Также на свою должность была переназначена Оксана Груздева, которая курирует вопросы опеки и попечительства над детьми, адаптивного образования и работы комиссии по делам несовершеннолетних. Заместитель Елена Корчагина отвечает за работу местных профессиональных организаций и вузов. Николай Сергеев ответственен за правовое обеспечение, госслужбу, противодействие коррупции и аналитическую работу в министерстве, связанную в том числе и с развитием национальных проектов.
Ранее Олег Заремба стал освобожденным зампредседателя правительства Омской области, а Анастасия Терпугова начала работу министром внутренней политики и массовых коммуникаций. Анна Марухина взошла на пост зампредседателя, а Евгений Романин получил должность замминистра региональной безопасности. Помимо этого в областном правительстве произошел еще ряд кадровых перестановок.