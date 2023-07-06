Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Изображение материала

Инициация на бумаге. В омском минобразования переназначили заместителей Кротта

6 июля 2023, 11:16
Фото: Город55
иллюстрация

В омском минобразования переназначили четырех заместителей Кротта

Они будут отвечать за те же вопросы, за которые были ответственны ранее.

Сегодня, 6 июля, в правительстве Омской области обсуждались кадровые перестановки. Так, члены заседания переназначили заместителей министра образования Ивана Кротта.

Первым замглавы профильного министерства остается Лариса Жукова. Она продолжит решать вопросы дошкольного, общего и дополнительного образования. Помимо этого в круг ее обязанностей входит кадровая политика сферы. Еще ей поручили стать координатором работы всех направлений ведомства в целом, в том числе и развитие нацпроектов.

Также на свою должность была переназначена Оксана Груздева, которая курирует вопросы опеки и попечительства над детьми, адаптивного образования и работы комиссии по делам несовершеннолетних. Заместитель Елена Корчагина отвечает за работу местных профессиональных организаций и вузов. Николай Сергеев ответственен за правовое обеспечение, госслужбу, противодействие коррупции и аналитическую работу в министерстве, связанную в том числе и с развитием национальных проектов.

Ранее Олег Заремба стал освобожденным зампредседателя правительства Омской области, а Анастасия Терпугова начала работу министром внутренней политики и массовых коммуникаций. Анна Марухина взошла на пост зампредседателя, а Евгений Романин получил должность замминистра региональной безопасности. Помимо этого в областном правительстве произошел еще ряд кадровых перестановок.

Виталий Хоценко объявил о кадровых перестановках в правительстве Омской области
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Политика#Образование#Отставки и назначения#Заместитель#Назначение#Иван Кротт#Лариса Жукова#Оксана Груздева#Елена Корчагина#Николай Сергеев
Подпишитесь
Стоимость недостроенного торгового комплекса рядом с омской «Мегой» выросла в 23 раза
Сегодня, 09:50
Некому работать. Эксперты рассказали о дефиците кадров в Омской области
Сегодня, 02:27
«Нет больше нашего одноклассника и друга». Житель Омской области погиб в зоне СВО
Сегодня, 02:42
Газета «Омская правда» создаст сайт для набора контрактников
Сегодня, 05:48
Омич против Егора Крида. На певца пожаловались в УФАС, заподозрив его в рекламе
Сегодня, 05:47
Омский СК заинтересовался убийством собаки, в котором винят подполковника Кудояра
Сегодня, 10:35