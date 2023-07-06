Грозит до 20 лет колонии. В Омске задержали курьера с наркотиками в кроссовках

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В Омске на Красноярском тракте задержали с поличным 22-летнего наркокурьера. У молодого человека при себе находился сверток с 50 граммами опасного зелья — производным N-метилэфедрона. Наркотики находились у задержанного в кроссовках.
Молодой человек не стал отрицать своей причастности к незаконному бизнесу. Он рассказал полицейским, что устроился розничным курьером в наркомагазин через мессенджер. Омич получал партии наркотика, фасовал и раскладывал по тайникам-закладкам. Фигурант признался, что и сам употребляет синтетику.
Курьером молодой человек проработал недолго и значительных денег заработать не успел. Следователи завели уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Молодому человек может грозить от 10 до 20 лет колонии. На время следствия фигуранта заключили под стражу.