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Грозит до 20 лет колонии. В Омске задержали курьера с наркотиками в кроссовках

6 июля 2023, 06:20
Фото: УМВД России по Омской области
Отрицать причастность к наркобизнесу задержанный не стал

Омские полицейские задержали наркокурьер-закладчика на Красноярском тракте

При себе у молодого человека было около 50 граммов опасного зелья.

В Омске на Красноярском тракте задержали с поличным 22-летнего наркокурьера. У молодого человека при себе находился сверток с 50 граммами опасного зелья — производным N-метилэфедрона. Наркотики находились у задержанного в кроссовках.

Молодой человек не стал отрицать своей причастности к незаконному бизнесу. Он рассказал полицейским, что устроился розничным курьером в наркомагазин через мессенджер. Омич получал партии наркотика, фасовал и раскладывал по тайникам-закладкам. Фигурант признался, что и сам употребляет синтетику.

Курьером молодой человек проработал недолго и значительных денег заработать не успел. Следователи завели уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Молодому человек может грозить от 10 до 20 лет колонии. На время следствия фигуранта заключили под стражу.

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