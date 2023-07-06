Грозит до 20 лет колонии. В Омске задержали курьера с наркотиками в кроссовках

Молодой человек не стал отрицать своей причастности к незаконному бизнесу. Он рассказал полицейским, что устроился розничным курьером в наркомагазин через мессенджер. Омич получал партии наркотика, фасовал и раскладывал по тайникам-закладкам. Фигурант признался, что и сам употребляет синтетику.