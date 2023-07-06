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Граффити в законе. В Омске набережную Оми разукрасят ко Дню города

6 июля 2023, 08:36
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске ко Дню города художники создадут граффити на набережной Оми

К проекту привлекают профессиональных художников.

В Омске на набережной Оми появятся граффити, посвященные олимпийским видам спорта. Ими займутся профессиональные художники Иван Крячко, Дмитрий Трайп и Андрей Северский. Они будут работать над подпорными стенками реки между Юбилейным и Комсомольским мостом. Площадь рисунка составит 630 кв м.

Работы будут выполняться в рамках шестого фестиваля «Омский Стрит-Арт» и второго фестиваля уличного искусства «Творчество молодых — 2023». Граффити посвятят легкой атлетике, баскетболу, велоспорту, биатлону, плаванию и другим видам спорта.

Фото: пресс-служба регионального минкульта
«Общая концепция изображения — спорт, динамика, движение. Цветовое решение композиции будет созвучно олимпийским кольцам, которые символизируют пять континентов. Между видами спорта не будет границ, они плавно перетекают, подчеркивая непосредственное нахождение рядом с рекой», — рассказала координатор проекта Анна Ожерельева.

Граффити будут готовы ко Дню города, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры. Напомним также, что на левом берегу Оми к 12 августа откроется Аллея олимпийцев. Здесь поставят 22 бюста олимпийских и параолимпийских чемпионов-омичей.

Ранее для Аллеи собирались вырубить возрастные березы на улице Думской и высадить на их месте другие березы. От идеи в итоге отказались после переговоров с экспертом.

В Омске сохранят березы, которые хотели вырубить для Аллеи олимпийских чемпионов
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Граффити#Аллея олимпийских чемпионов#Набережная Оми#Уличное искусство#Стрит-арт
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