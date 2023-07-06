Граффити в законе. В Омске набережную Оми разукрасят ко Дню города

В Омске на набережной Оми появятся граффити, посвященные олимпийским видам спорта. Ими займутся профессиональные художники Иван Крячко, Дмитрий Трайп и Андрей Северский. Они будут работать над подпорными стенками реки между Юбилейным и Комсомольским мостом. Площадь рисунка составит 630 кв м.