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Геологи без совести. Неизвестные забрали природные богатства омского озера Эбейты

6 июля 2023, 13:58
Фото: минприроды Омской области

В Омской области неизвестные добывали природные ископаемые на озере Эбейты

Злоумышленники незаконно брали оттуда песок и глину.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области рассказали о факте незаконной добычи полезных ископаемых. По информации ведомства, неизвестные добывают песок и глину рядом с природным заказником «Озеро Эбейты». Об этом сотрудникам министерства рассказали неравнодушные граждане.

Вчера, 5 июля, для обследования на место выехали специалисты отдела регионального государственного экологического контроля. Напомним, что озеро находится в Исилькуском районе недалеко от села Ксеньевка. Выездная группа выяснила, что кто-то действительно самовольно добывает полезные ископаемые на этой территории.

Фото: минприроды Омской области

Информацию об этом работники областного минприроды передали в Росприроднадзор.

«Если вы стали свидетелями нарушений природоохранного законодательства, информацию об этом вы можете направить на адрес электронной почты минприроды Омской области: [email protected]», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее с озера Эбейты пытались увезти шесть мешков ценной икры рачка артемии весом в 100 кг. Ущерб оценили в 101.5 тыс рублей. За незаконную добычу водных ресурсов в крупном объеме в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Общество#Минприроды#Росприроднадзор#Озеро#Озеро Эбейты
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