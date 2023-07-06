Геологи без совести. Неизвестные забрали природные богатства омского озера Эбейты

Вчера, 5 июля, для обследования на место выехали специалисты отдела регионального государственного экологического контроля. Напомним, что озеро находится в Исилькуском районе недалеко от села Ксеньевка. Выездная группа выяснила, что кто-то действительно самовольно добывает полезные ископаемые на этой территории.