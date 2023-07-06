Геологи без совести. Неизвестные забрали природные богатства омского озера Эбейты

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области рассказали о факте незаконной добычи полезных ископаемых. По информации ведомства, неизвестные добывают песок и глину рядом с природным заказником «Озеро Эбейты». Об этом сотрудникам министерства рассказали неравнодушные граждане.
Вчера, 5 июля, для обследования на место выехали специалисты отдела регионального государственного экологического контроля. Напомним, что озеро находится в Исилькуском районе недалеко от села Ксеньевка. Выездная группа выяснила, что кто-то действительно самовольно добывает полезные ископаемые на этой территории.
Информацию об этом работники областного минприроды передали в Росприроднадзор.
«Если вы стали свидетелями нарушений природоохранного законодательства, информацию об этом вы можете направить на адрес электронной почты минприроды Омской области: [email protected]», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее с озера Эбейты пытались увезти шесть мешков ценной икры рачка артемии весом в 100 кг. Ущерб оценили в 101.5 тыс рублей. За незаконную добычу водных ресурсов в крупном объеме в отношении мужчины возбудили уголовное дело.