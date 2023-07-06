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Газета «Омская правда» создаст сайт для набора контрактников

6 июля 2023, 05:48
Фото: 1MI
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Она уже зарегистрировала соответствующий домен.

У бюджетного учреждения Омской области «Омская правда» появился новый интернет-домен — контрактнаяслужба55рф.рф. Он уже «зарегистрирован и припаркован» на сайте reg.ru, дата его актуальности — 1 июля текущего года.

По-видимому, домен будет использоваться для привлечения омичей к военной службе на контрактной основе. Единственным учредителем БУ «Омская правда» является правительство Омской области, при этом как раз региональные власти по всей стране отвечают за привлечение контрактников. Город55 уже писал, что для улучшения статистики по этому показателю врио губернатора Виталий Хоценко ввел дополнительные выплаты в 150 тысяч рублей.

Для военнослужащих-контрактников из Омской области введут допвыплату в 150 тысяч
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#Николай Эйхвальд#Омская правда#Контрактники#Общество#Новости
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