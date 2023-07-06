Газета «Омская правда» создаст сайт для набора контрактников

По-видимому, домен будет использоваться для привлечения омичей к военной службе на контрактной основе. Единственным учредителем БУ «Омская правда» является правительство Омской области, при этом как раз региональные власти по всей стране отвечают за привлечение контрактников. Город55 уже писал, что для улучшения статистики по этому показателю врио губернатора Виталий Хоценко ввел дополнительные выплаты в 150 тысяч рублей.