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Электрик омской ТЭЦ-2 пропал в водах реки Омь

6 июля 2023, 07:47
Фото: Город55
Тело мужчины еще не найдено
Мужчина купался рядом с садоводческим товариществом в Центральном округе города.

В Омске следователи проводят проверку из-за очередного нечастного случая на воде, который унес жизнь 44-летнего мужчины.

«В среду, 5 июля, около 19:59 поступило сообщение, что примерно час назад в 40 метрах от садоводческого товарищества „Дружба-1“ не выплыл из реки Омь мужчина», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

В данный момент тело из воды еще не достали, а вот личность погибшего уже установлена — это житель Советского округа, который трудился электриком на ТЭЦ-2.

Добавим, что ранее Город55 рассказывал о гибели в котловане в Азовском районе 15-летнего омского школьника, который приехал туда с семьей омского Мимино, осужденного за убийство водителя маршрутки.

Погибшего 15-летнего мальчика привел на котлован сын омского Мимино
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