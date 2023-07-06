Электрик омской ТЭЦ-2 пропал в водах реки Омь

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
В Омске следователи проводят проверку из-за очередного нечастного случая на воде, который унес жизнь 44-летнего мужчины.
«В среду, 5 июля, около 19:59 поступило сообщение, что примерно час назад в 40 метрах от садоводческого товарищества „Дружба-1“ не выплыл из реки Омь мужчина», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
В данный момент тело из воды еще не достали, а вот личность погибшего уже установлена — это житель Советского округа, который трудился электриком на ТЭЦ-2.
Добавим, что ранее Город55 рассказывал о гибели в котловане в Азовском районе 15-летнего омского школьника, который приехал туда с семьей омского Мимино, осужденного за убийство водителя маршрутки.