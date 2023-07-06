Экзотическая инфекция. В Омской области диагностировали лихорадку Денге

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
За первые пять месяцев 2023 года в Омской области зарегистрировали 1 случай лихорадки Денге, сообщили сегодня, 6 июля, в региональном Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости составил 0,05 на 100 тысяч населения. За прошедшие 12 лет было выявлено 18 случаев заболевания — все они привозные.
«Источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами Aedes aegypti. Лихорадка Денге распространена в тропических и субтропических районах и встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, бассейна Карибского моря», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве предупреждают, что по возвращению из этих стран при плохом самочувствии, необходимо обратиться к врачу. Также в Роспотребнадзоре советуют выбирать для отдыха места благополучные в эпидемиологическом отношении.