Экзотическая инфекция. В Омской области диагностировали лихорадку Денге

За первые пять месяцев 2023 года в Омской области зарегистрировали 1 случай лихорадки Денге, сообщили сегодня, 6 июля, в региональном Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости составил 0,05 на 100 тысяч населения. За прошедшие 12 лет было выявлено 18 случаев заболевания — все они привозные.