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Эксперт: Курс евро достиг рекордного уровня

6 июля 2023, 08:01
В начале июля курс евро поднялся до рекордных значений, достигнув отметки 98,31 рубля, что является самым высоким уровнем с марта 2022 года, пишет Pravda.Ru.

Представители Центрального банка России ранее назвали причину падения рубля. Однако экономисты, включая Колташова, уверены, что это ослабление рубля является запланированным мероприятием. Они ссылались на заявления, сделанные на Петербургском международном экономическом форуме, где падение рубля называлось «замечательной идеей». План состоял в ослаблении рубля до оптимального уровня в районе 80-90 рублей за доллар и 100 рублей за евро.

Эксперт, высказавшийся на Радио 1, объяснил, что текущее ослабление рубля является результатом плановых девальваций. Он отметил, что благодаря достижению дефицита рубль ушел вниз, что помогло поддержать рентабельность экспортеров.

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