Эксперт: Курс евро достиг рекордного уровня

Представители Центрального банка России ранее назвали причину падения рубля. Однако экономисты, включая Колташова, уверены, что это ослабление рубля является запланированным мероприятием. Они ссылались на заявления, сделанные на Петербургском международном экономическом форуме, где падение рубля называлось «замечательной идеей». План состоял в ослаблении рубля до оптимального уровня в районе 80-90 рублей за доллар и 100 рублей за евро.