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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опровергает информацию о госпитализации

6 июля 2023, 13:41
Анатолий Вассерман, депутат Государственной Думы, опроверг информацию, распространенную СМИ, о его госпитализации в тяжелом состоянии.

В беседе с 360tv.ru он подчеркнул, что речь идет о плановой диагностике, а не о тяжелом состоянии здоровья.

Депутат уточнил, что его состояние никоим образом не является тяжелым, и что госпитализация связана исключительно с плановым обследованием.

«Это не связано с каким-то тяжелым состоянием. Это связано… именно с обследованием. Ничего серьезного, но врачи сочли необходимым обследовать», — подчеркнул Вассерман.

Таким образом, депутат Анатолий Вассерман опровергает сообщения о своей госпитализации в тяжелом состоянии и подчеркивает, что его госпитализация является плановой и связана с обследованием, не имеющим отношения к серьезным здоровым проблемам.

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