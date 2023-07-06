Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опровергает информацию о госпитализации

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В беседе с 360tv.ru он подчеркнул, что речь идет о плановой диагностике, а не о тяжелом состоянии здоровья.
Депутат уточнил, что его состояние никоим образом не является тяжелым, и что госпитализация связана исключительно с плановым обследованием.
«Это не связано с каким-то тяжелым состоянием. Это связано… именно с обследованием. Ничего серьезного, но врачи сочли необходимым обследовать», — подчеркнул Вассерман.
Таким образом, депутат Анатолий Вассерман опровергает сообщения о своей госпитализации в тяжелом состоянии и подчеркивает, что его госпитализация является плановой и связана с обследованием, не имеющим отношения к серьезным здоровым проблемам.